Dragusin se intoarce pe banca

Englezii au facut anuntul despre Radu Dragusin(foto)! Fundasul nationalei are parte de o veste proasta dupa ce a fost titular doua meciuri la rand la Spurs. Micky van de Ven e refacut, iar presa engleza anunta ca va fi titular in meciul pe care Tottenham il va disputa in aceasta seara cu West Ham, in deplasare.Radu Dragusin a fost pe banca la meciul lui Spurs de aseara. Radu Dragusin a fost laudat pentru evolutia lui din meciul cu Luton Town. Tottenham a invins-o cu 2-1 pe Luton Town. Golul ... citește toată știrea