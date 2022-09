Dubla victorie pentru juniorii de la FC Brasov in Campionatul National

In etapa a treia a Campionatului National, Seria 6, juniorii de Under 19 si Under 17 de la FC Brasov s-au infruntat, in deplasare, cu tinerii fotbalisti de la CSM Fagaras. La ambele categorii de varsta FC Brasov a obtinut victorii categorice.Juniorii de Under 19 au obtinut contra fagarasenilor cel mai categoric succes din acest campionat 6-0, asta dupa ce in primele etape s-au "incalzit" cu doua victorii la fel de convingatoare, 6-1 si 3-0. Golurile partidei de ieri ... citeste toata stirea