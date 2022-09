Ambele echipe de Under 15 pe care FC Brasov le are au obtinut victorii in acest sfarsit de saptamana.Formatia angrenata in Liga Elitelor, antrenor Adrian Lancea, a trecut cu 2-0, in deplasare, de Kids Tampa, prin golurile marcate de Calin Chiper si Dan Vasile.Gruparea din Campionatul Clasic, antrenor Vasile Muresan, ... citeste toata stirea