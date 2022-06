Duel Andrei Girtofan - Dan Girtofan pe probele de la Raliul Bucovinei

Raliul Bucovinei, etapa a patra a CNRB 2022, ce va avea loc vineri si sambata, va aduce un nou duel pe probe in familia Girtofan. Astfel, Andrei si Dan Girtofan se vor lupta din nou cu secundele pe probele bucovinene, la fel cum se intampla si in sezonul trecut, cand primul se afla la debutul in campionat la volanul unei masini cu specificatia R5.Andrei Girtofan (alaturi de Doru Vraja) va aborda cursa din nordul tarii din postura de lider al campionatului. "Pentru mine, Raliul Bucovinei are ... citeste toata stirea