Duel Brasov - Mures pentru un loc in Liga a 3-a

Oficialii Federatiei Romane de Fotbal au stabilit, prin tragere la sorti, duelurile pentru barajul de promovare in Liga a 3-a, editia 2023-2024. Astfel, echipa care va castiga in aceasta stagiune Liga a 4-a Brasov va juca o "dubla" impotriva celei care se va impune in campionatul judetean din Mures.La Brasov, ACSM Codlea (38 puncte), Inter Cristian (35) si Ciucas Tarlungeni (34) sunt echipele care lupta pentru locul de baraj. Mai sunt de jucat trei etape din sezonul regulat, dupa care va ... citeste toata stirea