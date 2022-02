Duel Brasov - Sibiu pentru promovare

Federatia Romana de Fotbal a stabilit, joi, prin tragere la sorti, duelurile de baraj de promovare in Liga a 3-a. Astfel, campioana judetului Brasov se va duela cu cea din Sibiu.In Liga a 4-a Brasov, lucrurile sunt destul de clare, inca de la jumatatea campionatului. Astfel, in pauza dintre tur si retur, Olimpic Zarnesti, cu Mihai Stere pe banca, este lider detasat, cu 38 de puncte. Cetatenii Ghimbav (30), AS Weidenbach (29), ACSM Codlea (27), ACS Steagu Rosu (26), Ciucas Tarlungeni (26) si ... citeste toata stirea