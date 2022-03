In urma sedintei de luni a Ligii Erste, echipele care au terminat in prima parte a clasamentului si-au ales adversarii din sferturile de finala.Astfel, Corona "Wolves" Brasov o va intalni in aceasta faza a competitiei pe ACSH Gheorgheni.Primele patru meciuri ale seriei se vor desfasura pe 3 si 4 martie la ... citeste toata stirea