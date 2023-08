La sediul Federatiei Romane de Fotbal a avut loc tragerea la sorti pentru programul noului sezon din Liga a 3-a. In Seria a 5-a ar trebui sa aiba loc un duel brasovean in galben si negru, intre FC si SR, chiar in prima etapa, pe 26 august. Daca echipa suporterilor s-a regrupat dupa jocul pierdut la "masa verde", la Odorheiu Secuiesc, in primul tur al Cupei Romaniei, nu este inca foarte limpede daca formatia retrogradata de FRF din Liga a 2-a, din cauza problemelor cu licenta, va evolua in cel ... citeste toata stirea