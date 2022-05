Duel intre ACS Kids Tampa si SR Brasov, pe ICIM

CS Kids Tampa va intalni concitadina SR Municipal, sambata, de la ora 18.00, pe Stadionul ICIM. Duelul cu numarul cinci, in acest sezon, intre cele doua formatii brasovene din Seria 5 a Ligii a 3-a va conta pentru etapa a noua din playout.Echipele au jucat de doua ori in toamna, in sezonul regulat, 1-0 pentru "galben-negri" pe Tineretului, respectiv 2-0 pentru "alb-albastri" pe ICIM. Apoi, in turul playout-ului, SR-ul s-a impus cu 2-1. In afara de cele din campionat, a existat si o intalnire ... citeste toata stirea