La Casa Fotbalului s-au stabilit, prin tragere la sorti, duelurile pentru barajul de promovare in Liga 3, editia 2024-2025. Astfel campioana judeteana a Brasovului se va duela cu cea din Alba pentru un loc in cel de-al treilea esalon al tarii. Jocurile se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur - retur, pe 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30. In prima mansa, campioana Brasovului va fi gazda.Patru echipe se lupta pentru castigarea Ligii a 4-a Brasov, CSM Sacele (37p), ... citeste toata stirea