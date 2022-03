Duel intre "vecini", Olimpic Rasnov - Kids Tampa

Kids Tampa Brasov va juca sambata, de la ora 15:00, in deplasare, contra celor de la Olimpic Cetate Rasnov, in etapa a 16-a din Liga a 3-a Seria C5, primul meci oficial din 2022 pentru cele doua echipe."A fost perioada de pregatire dificila, pentru ca nu prea ne-am antrenat decat pe teren sintetic. Nu am putut intra pe iarba din cauza vremii. Suntem insa multumiti de cum s-au prezentat baietii, cum au reactionat la antrenamente, dar si la jocuri. Am avut partide bune de pregatire, cu ... citeste toata stirea