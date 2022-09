Duel "Olimpic", Zarnesti - Rasnov

Etapa a patra din Liga a 3-a aduce un meci extrem de interesant in fotbalul brasovean. In Seria a 5-a, Olimpic Zarnesti si Olimpic Cetate Rasnov se vor intalni din nou, dupa sase ani in care nu au mai evoluat in acelasi campionat.Duelul dintre formatiile celor doua orase vecine a fost unul dintre cele mai "incinse" in Liga a 4-a brasoveana, timp de multi ani, chiar multe decenii. Din 2016, cand Rasnovul a promovat, nu s-au mai intalnit in campionat, insa o vor face din nou sambata, de la ora ... citeste toata stirea