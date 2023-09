Carlos Alcaraz (foto) s-a calificat in semifinale la US Open, dupa ce l-a invins in 3 seturi, scor 6-3, 6-2, 6-4, pe Alexander Zverev, campionul olimpic en titre. Anul trecut, Carlos Alcaraz a cucerit primul sau trofeu de Grand Slam la Flushing Meadows, devenind cu acea ocazie cel mai tanar numar 1 mondial din istorie, la 19 ani.In acest sezon, jucatorul iberic a ratat Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, din cauza unei accidentari.Ulterior, campionul iberic a pierdut fata ... citeste toata stirea