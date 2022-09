Dupa transferul capitanului Bogdan Mitrea la Universiteatea Craiova, la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a mai avut loc o plecare din lot. Este vorba despre jucatorul ofensiv Stefan Ashkovski (foto). Macedoneanul in varsta de 30 de ani a ajuns in vara anului 2021 la Sfantu Gheorghe, iar pe parcursul sezonului trecut a evoluat in 36 de partide pentru covasneni. In acest star de campionat, insa, are doar 21 de minute bifate in tricoul ... citeste toata stirea