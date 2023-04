Simona Halep (foto) are deja sapte luni de cand nu mai joaca tenis, fiind in asteptarea unui verdict definitiv, privind cazul ei de dopaj. Desi s-au vehiculat mai multe variante, Halep va aparea in fata Tribunalului International de la Londra la finalul acestei luni. "Cum asteptati dumneavoastra, asa asteptam si noi. Nu stim ce ... citeste toata stirea