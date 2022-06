Dupa o cariera entuziasmanta, Platini risca 5 ani de inchisoare

Francezul Michel Platini - foto - (66 ani), fostul presedinte al UEFA, si elvetianul Sepp Blatter (86 ani), fostul presedinte al FIFA, vor fi dusi in fata instantei pentru acuzatia de escrocherie, incepand de miercuri, in afacerea platii suspecte care a curmat in 2015 traiectoria celor doi la comanda fotbalului mondial. Pana pe 22 iunie, Tribunalul penal federal din Bellinzona ii va audia pe cei doi fosti conducatori pentru "gestiune neloiala", "abuz de incredere" si "fals in inscrisuri" in ... citeste toata stirea