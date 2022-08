Dupa o cariera impresionanta, Diana Ciulei a lasat arbitrajul pentru a fi observator FRH, EHF si IHF

Fostul arbitru international Diana Ciulei, este de cateva zile, observator de handbal, cu acte in regula, urmand ca din sezonul 2022-2023 sa isi inceapa activitatea in cadrul Federatiei romane de Handbal si sa o revedem la meciurile din tara.23 de ani de cariera in arbitrajDupa 23 de ani de cariera, Diana a simtit in aceasta vara, ca trebuie sa dea o sansa arbitrilor tineri care vin din urma, si sa se retraga din arbitraj. Nu a putut sta departe de handbal, astfel ca, a participat si trecut ... citeste toata stirea