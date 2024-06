Dupa o pauza de 10 ani, in weekend incepe la Brasov turneul international de tenis ATP "Ion Esiriac Challenger". PROGRAMUL COMPETIEsIEI

Turneul international de tenis ATP "Ion Esiriac Challenger", organizat de Fundatia Esiriac, are loc intre 30 iunie si 7 iulie 2024 la Brasov. Evenimentul se va desfasura in incinta Bazei Sportive Olimpia, situata pe strada George Cosbuc, nr. 2. Meciurile se vor juca in aer liber, pe zgura, iar intrarea va fi libera in fiecare zi a turneului.Competitia de la Brasov ofera premii totale in valoare de 75.000 de euro, iar castigatorul obtine 75 de puncte ATP.Acest eveniment marcheaza prima ... citește toată știrea