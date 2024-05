Dupa SR, a retrogradat si Ciucas

Ciucas Tarlungeni a retrogradat in Liga a 4-a, la un an de la promovarea in al treilea esalon. Baietii lui Liviu Nicolae au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat pe teren propriu cu Viitorul Curita , rezultat care a risipit si ultimele sperante in lupta pentru evitarea retrogradarii. Astfel, cu doua etape inaintea finalului playout-ului, Ciucas se afla la sapte puncte in spatele celor de la Sepsi OSK II Sfantu Gheorghe.In schimb, SR Brasov, formatie retrogradata deja dupa ... citește toată știrea