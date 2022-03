Intr-un meci amical disputat sambata, pe Stadionul Tineretului, FC Brasov a fost invinsa cu 4-1 de FC Hermannstadt, 3-0 la pauza. Golul brasovenilor a fost marcat de Vasile Constantin in minutul 72, dupa un sut din 18 metri, deviat de un fundas advers in poarta. Pentru sibieni au inscris Stoica in minutul 22, Balaure, in minutul 38, Hora in minutul 42 si Paraschiv in minutul 55."Un dus rece asumat. Stiam ca intalnim o echipa foarte buna, de promovare in prima liga. Jocul pe care l-au facut au ... citeste toata stirea