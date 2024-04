E momentul ca Florinel Coman sa plece

Florinel Coman - foto - (25 de ani) este sfatuit de Alexandru Bourceanu (38 de ani) sa plece de la FCSB in aceasta vara. Fostul capitan al "ros-albastrilor" i-a transmis care sunt riscurile la care se supune daca nu se transfera in strainatate dupa cel mai bun sezon al carierei. Florinel Coman (26 de ani) este la cel mai bun sezon din cariera reusind in total 17 goluri si 11 pase decisive in 34 de partide. Jucatorul are o clauza de reziliere de cinci milioane de euro, dar nu a reusit sa prinda ... citește toată știrea