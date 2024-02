Furnizorul care asigura tehnologia VAR a explicat ce s-a intamplat in minutul 58 al meciului FCSB - Farul (scor 1-1), cand golul atacantului Louis Munteanu (21 de ani) a fost anulat pe motiv de ofsaid. Minutul 58 al partidei FCSB - Farul a adus una dintre cele mai ciudate interventii ale tehnologiei VAR. Louis Munteanu a inscris dupa ce a primit o pasa in fata portii, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Dupa 8 minute de intrerupere, timp in care faza a fost analizata in cabina VAR, golul a ... citeste toata stirea