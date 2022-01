Echipa cu care ar colabora Mutu la nationala Romaniei

FRF cauta selectioner, iar una dintre variante este Adrian Mutu. Dupa cum a spus chiar Mihai Stoichita, Federatia negociaza, in acest moment, cu Loti Boloni, Edi Iordanescu si Adrian Mutu. "Briliantul" vrea sa aduca o echipa de vis sa ajute nationala. Daca va fi numit selectioner, Mutu vrea sa ii aduca in echipa sa pe Cesare Prandelli si Ilie Dumitrescu. Ultimul a confirmat discutiile cu "Briliantul", dar sustine ca nu a avut negocieri cu FRF. "Nu am fost contactat de nimeni din FRF. Deocamdata, ... citeste toata stirea