Echipa de hochei va evolua sub insemnele si denumirea CSM Corona Brasov

Clubul Corona Brasov anunta ca echipa de hochei seniori va evolua in sezonul urmator exclusiv sub denumirea si insemnele clubului CSM Corona Brasov.Echipa de hochei nu va mai folosi insemnele si denumirea Brasov Wolves.Marca Brasov Wolves este detinuta de o persoana fizica care a solicitat incetarea utilizarii logo-ului si a marcii Brasov Wolves. In toate activitatile desfasurate de club si/ sau in relatie cu sportivii, partenerii, sponsorii si consumatorii.Totodata, managementul clubului ... citeste toata stirea