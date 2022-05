Echipa de junioare 3 a Coronei este campioana nationala

Campionatul national de handbal al junioarelor 3 s-a incheiat cu victoria Coronei Brasov. Medalia de aur a revenit Coronei, dupa un campionat in care a terminat pe primul loc in grupa si, apoi, a invins in toate meciurile din Turneul Final Valoare.Parcursul excelent al Coronei Brasov J3 se poate cuantifica, numeric, in 12 victorii din 12 jocuri in grupa geografica, 10 victorii din 10 jocuri in Grupa Valoare si 5 victorii din 5 meciuri la Turneul Final.In finala Campionatului National Corona ... citeste toata stirea