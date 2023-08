Inainte cu doua saptamani de startul campionatului, SR Brasov a disputat un meci amical, la Tarlungeni, cu CSM Fagaras, echipa care tocmai s-a inscris in Liga a 4-a. "Stegarii" s-au impus cu 2-1, cu goluri semnate de Sulica si Gabor, iar miercuri cele doua echipe se vor intalni din nou. Pana atunci, luni, antrenorii Ionut Parvu si Ioan Naghi au programat un trial in cadrul caruia vor sa testeze mai multi jucatori, scrie monitorulexpres.ro.Si Olimpic Cetate Rasnov a jucat un amical in acest ... citeste toata stirea