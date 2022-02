Echipele brasovene din C5 continua seria jocurilor amicale

Cu trei saptamani ramase pana la startul sezonului de primavara in Liga a 3-a, echipele brasovene din Seria a 5-a continua seria jocurilor amicale.Joi, SR Brasov a pierdut la Breaza, scor 3-1, in fata echipei locale Tricolorul (Liga a 4-a Prahova). Pentru prahoveni au inscris Duricu (penalty), Visan si Dumitrache, iar pentru trupa lui Sorin Coraiu a marcat Nicolau. A fost prima infrangere a SR-ului in amicale, dupa cateva victorii la rand.Sambata, de la ora 11.00, SR Brasov va evolua la ... citeste toata stirea