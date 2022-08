Echipele brasovene, tot in C5

In cadrul sedintei de Comitet Executiv, care a avut loc joi, la sediul FRF, au fost aprobate cele 10 serii ale campionatului Liga 3.Cele patru echipe brasovene care evolueaza in acest esalon, SR Brasov, Kids Tampa, Olimpic Cetate Rasnov si Olimpic Zarnesti, vor evolua in Seria a 5-a, acolo unde judetul nostru a fost repartizat din 2020, cand s-a trecut la sistemul cu 10 serii a cate 10 echipe.In C5 se vor mai afla trei echipe din Prahova - CS Blejoi, CSO Plopeni, CS Paulesti, doua din ... citeste toata stirea