Echipele Coronei incep playoff-ul pe teren propriu

Ambele echipe de volei ale Coronei Brasov incep, in weekend, playoff-ul campionatului, cu avantajul terenului propriu in seriile ce urmeaza.Elevele lui Ciprian Darnescu sunt surpriza primei parti a campionatului si au intrat in faza eliminatorie a competitiei de pe locul 4, cu un record impresionant pe teren propriu, unde au pierdut un singur meci in sezonul regulat, potrivit Radio Romania Brasov.In fata brasovencelor se afla CSM Lugoj, una din formatiile puternice din ultimii ani, dar