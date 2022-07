Echipele romanesti si-au aflat adversarii din grupele Ligii Campionilor

CS Rapid Bucuresti a fost repartizata in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin, vineri, la tragerea la sorti de la Viena, in timp ce CSM Bucuresti va evolua in Grupa A.Campioana Romaniei, Rapid, este in grupa cu Gyori Audi ETO KC (Ungaria), multipla castigatoare a competitiei si finalista editiei trecute, dar si cu alte doua participante la turneul Final Four din mai, Metz Handball (Franta) si Team Esbjerg (Danemarca), dar si cuWHC Buducnost BEMAX Podgorica (Muntenegru), Storhamar ... citeste toata stirea