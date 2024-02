Edgar Ie ar putea debuta la meciul cu CFR Cluj

Dinamo a anuntat ca transferul fundasului central Edgar Miguel Ie a fost inregistrat de Liga Profesionista de Fotbal (LPF). Edgar Ie va evolua cu numarul 32 la Dinamo si ar putea debuta in tricoul alb-rosu la meciul din deplasare cu CFR Cluj, programat vineri, in etapa a 27-a a Superligii. Lotul ros-albilor va pleca joi spre Cluj-Napoca, cu avionul, urmand sa se cazeze la Hotel "Golden Tulip", unde este programata si sesiunea de fotografii si autografe alaturi de fanii din Ardeal. Format in ... citește toată știrea