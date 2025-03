Edi Iordanescu nu regreta plecarea de la echipa nationala

Fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu (foto), a declarat, miercuri seara, la premiera filmului documentar 'Generatia de suflet', ca nu regreta decizia de a-i parasi pe 'tricolori' in vara anului trecut si ca nu se uita niciodata in spate. "Nu am regretat decizia de a renunta la postul de selectioner. Ce am spus in film, spun si acum, a fost o decizie luata in timp. N-as putea sa spun motivul, a fost un cumul de factori si specifici, profesionali si ... citește toată știrea