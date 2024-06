Edi Iordanescu si-a dat acordul verbal pentru a ramane selectioner

Razvan Burleanu (foto dreapta) a anuntat ca FRF a ajuns la un acord cu Edi Iordanescu (foto stanga) pentru prelungirea contractului si dupa EURO 2024. Presedintele FRF a obtinut OK-ul selectinerului care ne-a dus la European fara infrangere in preliminarii. Cele doua parti au negociat in ultima perioada, in care Edi Iordanescu nu a dus lipsa de oferte si de la echipe de club. Panathinaikos e ultima pe lista, dar fiul lui Anghel Iordanescu a zis pas. "Am ajuns la un acord verbal cu Edi ... citește toată știrea