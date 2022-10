Edi Iordanescu vorbeste din nou despre sanse intr-o grupa, "echilibrata"

Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru el prezenta la turneul final al Campionatul European din 2024 este obligatorie, in caz contrar fiind "capat de drum" in ceea ce-l priveste la nationala. "Suntem intr-un proces accentuat de culegere de date despre adversare. Incercam sa analizam cat mai bine. Am incredere ca echipa nationala are sansa ei, o sansa mare pentru a merge la turneul final. Este o grupa echilibrata, semnificativ mai de preferat ... citeste toata stirea