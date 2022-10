FC Brasov da din nou un jucator la echipa nationala. Forma buna, dar si evolutiile din acest sezon, i-au determinat pe antrenorii nationalei de Under 19 sa il convoace inca o data pe Eduard Lambrinoc (foto) la echipa nationala, de aceasta data la cea de Under 19.Juniorul nu imbraca pentru prima data tricoul nationalei, el fiind convocat si in trecut la lot. In primavara, ... citeste toata stirea