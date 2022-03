Edi Lambrinoc, de la FC Brasov, a fost convocat la Nationala U18

Atacantul brasovean Eduard Lambrinoc a fost convocat de selectionerul Daniel Oprescu in lotul echipei nationale Under 18.Tanarul fotbalist de la FC Brasov va pleca alaturi de "juniori" in Turcia, acolo unde Nationala U18 va disputa doua meciuri amicale, pe 23 si 25 martie. Meciurile se vor disputa contra reprezentativei similare a Turciei."Sunt bucuros pentru aceasta convocare, inseamna ca munca si prestatiile mele au fost apreciate si voi merge optimist ... citeste toata stirea