Edjouma nu mai e dorit de FCSB si poate ajunge la Toulouse

Malcom Edjouma (foto) va fi cedat de Gigi Becali in aceasta iarna, deoarece nu este pe stilul lui Mihai Pintilii.FCSB planuieste sa faca unele intariri la nivelul lotului in aceasta iarna, iar patronul a hotarat sa si renunte la unii dintre fotbalistii pe care ii are in prezent sub contract. Cu toate ca a fost adus cu mult entuziasm de Gigi Becali, Malcom Edjouma pare a nu-si gasi locul in teren la FCSB, iar de cand echipa a fost preluata de interimarul Mihai Pintilii de la Nicolae Dica acesta ... citeste toata stirea