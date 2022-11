Egal dramatic, eurogol in prelungiri

Meci frumos pe "Tineretului", intre FC Brasov si Politehnica Iasi, in etapa a 14-a a ligii secunde. Daruirea jucatorilor ambelor formatii, incrancenarea, evolutia scorului, anumite realizari tehnice, unele finalizate cu gol, au dus la o partida peste ceea ce vedem de obicei in Liga a 2-a. Una care a avut insa, un arbitraj cu erori, cele mai multe in favoarea oaspetilor.A fost egal, 2-2 (0-1), goluri Rares Lazar si Adi Chica-Rosa pentru "galben-negri" si de doua ori Gabriel Vasvari pentru ... citeste toata stirea