Egal in amical, Romania - Irlanda de Nord 1-1

Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1 (1-1), vineri seara, intr-un meci amical desfasurat pe Arena Nationala din Bucuresti.Dennis Man (23) a marcat golul tricolorilor, dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Jamie Reid (7), in prima partida de pregatire a echipei antrenate de Edward Iordanescu pentru EURO 2024.Asezarea compacta a nord-irlandezilor au pus mari probleme echipei Romaniei in prima repriza, astfel ca in afara golului nu au existat ... citește toată știrea