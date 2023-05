Remiza la Rasnov, intre Olimpic Cetate si SR Brasov, scor 1-1 (1-0), in etapa a opta a playoff-ului Ligii a 3-a. Echipa lui Petre Lucian a deschis scorul chiar inaintea pauzei, prin Alex Mitroi (44), iar Dragos Sandu a reusit egalarea, din penalty (62), in ciuda faptului ca "galben-negrii" erau in zece oameni, dupa eliminarea lui Stoian (55). In minutul 90 a fost eliminat si Dragos Popa, astfel ca trupa lui Ioan Naghi a terminat meciul in doar noua jucatori. A fost al treilea rezultat de ... citeste toata stirea