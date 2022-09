Egal in Finlanda, tremuram pentru evitarea retorgradarii

Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Finlandei, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul Olimpic din Helsinki, in Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor.Tricolorii au obtinut doar un punct dupa un joc bun, in urma caruia meritau mai mult. Selectionata Romaniei este in continuare pe ultimul loc in grupa si risca sa retrogradeze in al treilea esalon valoric al competitiei.Teemu Pukki (12) a marcat golul gazdelor, iar Florin Tanase (52) a egalat dupa pauza.Romania ... citeste toata stirea