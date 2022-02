Egal la Iasi

FC Brasov a inceput sezonul de primavara cu o remiza, scor 1-1 (1-1), pe terenul Politehnicii Iasi, in etapa a 17-a din Liga a 2-a.Moldovenii au reusit sa deschida scorul prin golgheterul Sekou Camara (9), care a profitat de o eroare a portarului Popescu. Serediuc a centrat din partea stanga in gura portii, Stan a trimis in bara, balonul a ricosat in bratele goalkeeperului Popescu, insa acesta l-a scapat si i-a oferit jucatorului din Guinea sansa sa marcheze.Croatul Marko Tesija a adus ... citeste toata stirea