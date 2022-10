Egal pe "Tineretului", SR - Kids Tampa 1-1

SR Brasov si ACS Kids Tampa Brasov (foto sus) au terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), in duelul de pe Stadionul Tineretului, din prima etapa a returului sezonului regulat din Liga a 3-a."Galben-negrii" au condus la pauza, prin golul lui Horia Popa, din penalty, in minutul 37. Avantajul a fost anulat de Iulian Nechita, care a marcat la doar trei minute dupa pauza."Un joc care s-a ridicat la nivelul unui derby. O partida pe care pot spune ca am dominat-o, dar rezultatul este echitabil. Am ... citeste toata stirea