Campioana judetului Brasov, Ciucas Tarlungeni, a remizat in turul barajului de promovare in Liga a 3-a, 2-2 (1-1) in deplasare la CS Iernut, castigatoarea Ligii a 4-a Mures.Nicodim a deschis scorul pentru Ciucas (21), gazdele au egalat prin Stoica (32), Coltofeanu a readus trupa lui Ionut Mitroi si Marian Cristesacu in avantaj (63), iar muresenii au egalat in finalul jocului, prin Balea (90).Returul se va juca sambata, de la ora 17.30, la Tarlungeni.Unirea Curtesti (Botosani) - Viitorul ... citeste toata stirea