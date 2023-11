Cu patru puncte avans inaintea jocului ( 23 de puncte, respectiv 19, ecart ramas si dupa), Mihai Stere spunea ca "important e sa nu pierdem. Imi asum si o remiza, ar insemna sa mentinem avansul luat in fata lui Kids. Programul lunii decembrie ne avantajeaza si acum cred ca vom ierna pe loc de play off". Intr-adevar, ambele echipe vor avea cate dpua deplasari si cate un meci pe teren propriu.Dar in timp ce Olimpic Zarnesti are cel putin pe hartie un program mai usor (deplasari la Tarlungeni si ... citeste toata stirea