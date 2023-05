A fost remiza in derby-ul Esarii Barsei. Sambata dupa amiaza, pe Stadionul Tineretului, SR Brasov si Olimpic Cetate Rasnov au terminat la egalitate, scor 0-0, un rezultat care nu ajuta niciuna dintre cele doua formatii, in perspectiva luptei pentru locul doi, care duce in semifinalele barajului de promovare. Cele doua formatii au evoluat prudent, nereusind sa isi creeze mari sanse de a marca. Totusi, victoria liderului CS Blejoi la CSO Plopeni (1-0) face ca cele doua formatii brasovene sa ... citeste toata stirea