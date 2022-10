Ei sunt campionii Romaniei la sariturile cu schiurile. Lista rezultatelor Campionatului National de la Rasnov!

70 de sportivi au participat, in perioada 14-16 octombrie, la Campionatul National de sarituri cu schiurile, desfasurat la Rasnov, in cel mai modern complex sportiv de acest tip din sud-estul Europei. In cele trei zile ale campionatului, sportivii, pe categorii de varsta, copii, juniori si seniori, feminin si masculin, au concurat la 11 probe, in urma carora s-a stabilit ierarhia interna pe baza pregatirii sportivilor din ultima perioada."Au fost trei zile de competitii cu rezultate foarte ... citeste toata stirea