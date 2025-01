Elon Musk ar vrea sa cumpere FC Liverpool

Magnatul Elon Musk ar fi interesat sa cumpere clubul englez de fotbal FC Liverpool, conform unei declaratii a tatalui sau la postul britanic Times Radio, transmite DPA. Grupul Fenway Sports, cu sediul in SUA, care detine clubul FC Liverpool din 2010, a cautat parteneri pentru investitii externe, dar in niciun moment nu a luat in considerare o vanzare completa. Cu toate acestea, Errol Musk a fost intrebat daca fiul sau este interesat de clubul de pe Anfield."Nu pot sa comentez asta. Vor ... citește toată știrea