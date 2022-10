Emil Sandoi ii asteapta pe Ianis Stoica si Harut la U Cluj!

Ianis Stoica este asteptat in iarna la U Cluj alaturi de Denis Harut, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca vrea sa-i dea imprumut de la FCSB pentru a le creste cota pe viitor.Totusi, situatia ar putea lua o alta turnura pentru Gigi Becali, iar in loc de Cluj destinatia fotbalistului sa fie SUA. Din informatiile ProSport, pentru Ianis Stoica (19 ani) a venit in ultimele zile o oferta tocmai din Major League Soccer (MLS), campionatul Statelor Unite ... citeste toata stirea