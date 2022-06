Emma are contract cu Porsche, dar ii place sa se "dea" cu un Sandero autohton

Emma Raducanu - foto - (19 ani) nu se regaseste in ultimele luni, iar rezultatele obtinute de-a lungul timpului reflecta cel mai bine criza prin care trece fosta castigatoare a turneului de la US Open. In ciuda rezultatelor sub asteptari, Emma Raducanu a prins mai multe contracte de imagine, unul dintre cele mai cunoscute fiind cel cu Porsche, celebra marca de autovehicule germane. Cu toate acestea insa, sportiva a fost surprinsa la volanul unei masini marca Dacia Sandero, pe care o conduce ... citeste toata stirea